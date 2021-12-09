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00:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Болельщики «Йокерита» выступили против поездки в Минск из-за ситуации с правами человека

Болельщики «Йокерита» выступили против поездки клуба в Беларусь на матч с минским «Динамо».

Йокерит
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12 декабря «Йокерит» должен сыграть в столице Беларуси матч регулярного чемпионата Континентальной лиги с местным «Динамо». Ранее клуб сообщил, что поездка в Беларусь состоится. Однако Ассоциация болельщиков «Йокерита» призывает клуб отказаться от поездки в Беларусь.

«Мы призываем “джокеров” действовать в соответствии с западными ценностями и защищать права человека. В то же время мы хотим проявить солидарность с жертвами ситуации с правами человека в Беларуси», — приводит слова Ассоциации Iltalehti.

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Напомним, в прошлом сезоне «Йокерит» отказался лететь в Минск. Матч должен был состояться в сентябре 2020 года. Однако представители болельщиков «Йокерита» призывали команду отказаться от выезда на матч в Минске из-за политической обстановки в Беларуси. По их мнению, лучше было согласиться на техническое поражение, если матч не отложат. Руководство «Йокерита» сообщило, что клуб в начале недели попросил перенести матч, но получил отказ. В результате КХЛ засчитала финнам техническое поражение.

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