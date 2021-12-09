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19:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барыс» приблизился к зоне плей-офф на Востоке, уверенно обыграв дома «Сочи»

«Барыс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи» со счётом 5:2 (2:1, 2:0, 1:1). Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена».

Барыс
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Источник: РИА "Новости"

Счёт в игре на пятой минуте открыл форвард гостей Кирилл Петьков. Ответную шайбу на 10-й минуте забросил нападающий Алихан Асетов, голевой пас на счету Джо Морроу и Мэттью Фрэттина.

На 15-й минуте вперёд «Барыс» вывел защитник Роман Савченко с передачи Кирилла Савицкого и Романа Старченко. На 30-й минуте форвард Якоб Лилья забил третий гол в ворота «Сочи», результативную передачу сделали Самат Данияр и Кёртис Валк.

Во время загрузки произошла ошибка.

На последней минуте второго периода Лилья оформил дубль, ассистенты — Олле Альсинг и Никита Михайлис. На 50-й минуте «Барыс» забросил пятую шайбу, отличился Кирилл Савицкий, которому пас отдали Старченко и Коди Куник.

«Сочи» на последней минуте установил заключительный счёт, отметился защитник Янис Якс.

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Барыс
5:2
2:1, 2:0, 1:1
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