«Барыс» приблизился к зоне плей-офф на Востоке, уверенно обыграв дома «Сочи»

Счёт в игре на пятой минуте открыл форвард гостей Кирилл Петьков. Ответную шайбу на 10-й минуте забросил нападающий Алихан Асетов, голевой пас на счету Джо Морроу и Мэттью Фрэттина.



На 15-й минуте вперёд «Барыс» вывел защитник Роман Савченко с передачи Кирилла Савицкого и Романа Старченко. На 30-й минуте форвард Якоб Лилья забил третий гол в ворота «Сочи», результативную передачу сделали Самат Данияр и Кёртис Валк.