«Нелепый гол нас остудил». Михайлис — о победе над «Сочи» и первом плотном графике в КХЛ

— Хорошее начало с нашей стороны, первую смену очень здорово провели. Но нелепый гол, наверное, нас остудил. Потом команда собралась и начала показывать ту игру, о которой мы говорили на установке. Хорошие контратаки с преимуществом в одного-двух игроков. Это приносило успех, игра смотрелась. Мы очень здорово сыграли в обороне, скажем так, не распадались, очень много блокировали. Йони здорово сыграл. Но концовка немного смазала общее впечатление, — приводит его слова пресс-служба столичного клуба.