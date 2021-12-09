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20:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Нелепый гол нас остудил». Михайлис — о победе над «Сочи» и первом плотном графике в КХЛ

Главный тренер ХК «Барыс» Юрий Михайлис прокомментировал игру с «Сочи» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла сегодня, 9 декабря, в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:2 в пользу астанчан.

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— Хорошее начало с нашей стороны, первую смену очень здорово провели. Но нелепый гол, наверное, нас остудил. Потом команда собралась и начала показывать ту игру, о которой мы говорили на установке. Хорошие контратаки с преимуществом в одного-двух игроков. Это приносило успех, игра смотрелась. Мы очень здорово сыграли в обороне, скажем так, не распадались, очень много блокировали. Йони здорово сыграл. Но концовка немного смазала общее впечатление, — приводит его слова пресс-служба столичного клуба.

— Юрий Владимирович, матч предстоит уже завтра, впервые в сезоне такой плотный график.

— Самое главное — восстановиться, это в первую очередь. Наверное, завтра отменим раскатку у тех хоккеистов, которые играли и получили нагрузку сегодня. На лед не пойдут с утра, будут готовиться уже к игре.

Напомним, благодаря этому успеху «Барыс» поднялся на девятое место в таблице Восточной конференции и до одного очка сократил отставание от топ-8. Следующую игру проведет на своем льду с «Куньлунем» 10 декабря.

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