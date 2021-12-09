Андрей Назаров нашел объяснение поражению от «Барыса» в КХЛ

«В первую очередь поздравляю “Барыс” с победой. Мы старались, настраивались на эту игру. Не знаю, что повлияло на такой результат. Будем разбираться. У нас слабая результативность. В движении сегодня точно не проиграли, но вот результативность хромает вторую игру подряд. Есть время подумать, будем думать», — приводит его слова пресс-служба «Сочи».