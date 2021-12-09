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9 декабря, источник: Vesti.kz

Андрей Назаров нашел объяснение поражению от «Барыса» в КХЛ

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров высказался об игре с «Барысом» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 5:2 в пользу астанчан.

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«В первую очередь поздравляю “Барыс” с победой. Мы старались, настраивались на эту игру. Не знаю, что повлияло на такой результат. Будем разбираться. У нас слабая результативность. В движении сегодня точно не проиграли, но вот результативность хромает вторую игру подряд. Есть время подумать, будем думать», — приводит его слова пресс-служба «Сочи».

Напомним, что Назаров возглавлял «Барыс» в период 2014—2015 и 2015−2016 годов.

После этой победы казахстанский клуб вышел на девятое место в таблице Восточной конференции и до одного очка сократил отставание от топ-8. Следующую игру проведет на своем льду с «Куньлунем» 10 декабря.

Барыс
5:2
2:1, 2:0, 1:1
Сочи
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