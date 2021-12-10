«Барыс» за период сделал камбэк с 0:3, выиграл четвертый матч подряд и поднялся в зону плей-офф КХЛ

К этой игре астанчане подходили с серией из трех побед подряд и нуждались в очередном максимальном результате, чтобы улучшить свое турнирное положение на «Востоке».

При этом хозяева льда не лучшим образом начали игру. Более того, полтора периода действовали инертно, тогда как к 25-й минуте горели 0:3 после точных бросков Алекса Рича, Руди Ина и Микаэля Тама.

Несмотря на такую удручающую разницу, «Барыс» сумел активизироваться и забить четыре гола до конца второй 20-минутки (!). Отличились Егор Петухов, Роман Старченко, Линден Вей и Якоб Лилья. Последнему в третьем периоде доведется оформить дубль. При этом Итан Уэрек сократит разрыв в счете до минимума. Однако подопечным Юрия Михайлиса посчастливится развить преимущество в счете и занести в свой актив четвертую победу подряд.