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19:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» за период сделал камбэк с 0:3, выиграл четвертый матч подряд и поднялся в зону плей-офф КХЛ

Казахстанский «Барыс» провел очередной матч в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Столичный клуб на своем льду победил китайский «Куньлунь» со счетом 7:4, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Барыс
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Источник: ХК "Барыс"

К этой игре астанчане подходили с серией из трех побед подряд и нуждались в очередном максимальном результате, чтобы улучшить свое турнирное положение на «Востоке».

При этом хозяева льда не лучшим образом начали игру. Более того, полтора периода действовали инертно, тогда как к 25-й минуте горели 0:3 после точных бросков Алекса Рича, Руди Ина и Микаэля Тама.

Несмотря на такую удручающую разницу, «Барыс» сумел активизироваться и забить четыре гола до конца второй 20-минутки (!). Отличились Егор Петухов, Роман Старченко, Линден Вей и Якоб Лилья. Последнему в третьем периоде доведется оформить дубль. При этом Итан Уэрек сократит разрыв в счете до минимума. Однако подопечным Юрия Михайлиса посчастливится развить преимущество в счете и занести в свой актив четвертую победу подряд.

Благодаря этому успеху «Барыс» поднялся с девятого места на седьмое на «Востоке», набрав 38 очков. «Куньлунь» с 22 баллами остался на предпоследней, 11-й строчке в этой конференции.
Следующую игру казахстанский клуб проведет на своем льду с «Нефтехимиком» 12 декабря.

Барыс
7:4
0:1, 4:2, 3:1
Куньлунь
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