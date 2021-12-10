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19:31 (мск), источник: ТАСС

СКА победил «Металлург» и одержал пятую победу подряд в КХЛ

ТАСС, 10 декабря. Петербургский СКА со счетом 5:1 победил магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Металлург» в Магнитогорске.

СКА
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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе петербургской команды отметились Антон Бурдасов (1-я минута), Никита Гусев (15, 54), Даниил Пыленков (45) и Андрей Кузьменко (58), у «Металлурга» отличился Денис Зернов (46).

Подопечные Валерия Брагина одержали пятую победу кряду в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата и располагаются на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 53 очка в 38 играх. «Металлург» лидирует в Восточной конференции, набрав 59 очков в 38 матчах.

В следующем матче петербуржцы примут московское «Динамо» 12 декабря. Подопечные Ильи Воробьева в этот же день дома сыграют с омским «Авангардом».

Металлург
1:5
0:2, 0:0, 1:3
СКА
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