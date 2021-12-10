СКА победил «Металлург» и одержал пятую победу подряд в КХЛ

Заброшенными шайбами в составе петербургской команды отметились Антон Бурдасов (1-я минута), Никита Гусев (15, 54), Даниил Пыленков (45) и Андрей Кузьменко (58), у «Металлурга» отличился Денис Зернов (46).

Подопечные Валерия Брагина одержали пятую победу кряду в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата и располагаются на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 53 очка в 38 играх. «Металлург» лидирует в Восточной конференции, набрав 59 очков в 38 матчах.