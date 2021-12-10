Михайлис назвал переломный момент в матче КХЛ с «Куньлунем»

— Хорошее начало, с первой смены заперли соперника в зоне и очень много двигались, бросали, угрожали воротам. Но почему-то шайба не шла. Скорее всего, не успели восстановиться после вчерашней игры. Неправильные действия привели к ошибкам и трем голам. Никита Бояркин встал в ворота, сделал несколько хороших сейвов, и это придало уверенности нашей команде. Забили гол в меньшинстве, очень здорово сыграл на пятаке Егор Петухов. Команда воспрянула, стала играть в быстрый агрессивный хоккей. Наверное, сегодня игра понравилась зрителям, но не тренерам, — приводит его слова пресс-служба клуба.

— Показалось, что до 32 минуты играли в экономном режиме, а потом начали играть активнее?

— Очень поздно вчера закончили. Утром на установке было видно, что ребята не до конца восстановились. Самое главное, мы смогли переломить свой организм, заставить работать. Молодцы все.

— Почему с первых минут матча не поставили в ворота Никиту Бояркина?

— Йони пришел и сказал, что он готов играть. В последних матчах он продемонстрировал свое мастерство и очень много выручал команду. Мы были в нем уверены. Но не пошла игра, где-то ребята ему не помогли в блокировке бросков. Думаю, надо было дать ему отдохнуть.