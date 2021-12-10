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20:56 (мск), источник: Vesti.kz

Михайлис назвал переломный момент в матче КХЛ с «Куньлунем»

Главный тренер ХК «Барыс» Юрий Михайлис поделился своим мнением о матче с «Куньлунем» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz. Казахстанский клуб отметился невероятным камбэком, победив со счетом 7:4.

Барыс
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Источник: ХК "Барыс"

— Хорошее начало, с первой смены заперли соперника в зоне и очень много двигались, бросали, угрожали воротам. Но почему-то шайба не шла. Скорее всего, не успели восстановиться после вчерашней игры. Неправильные действия привели к ошибкам и трем голам. Никита Бояркин встал в ворота, сделал несколько хороших сейвов, и это придало уверенности нашей команде. Забили гол в меньшинстве, очень здорово сыграл на пятаке Егор Петухов. Команда воспрянула, стала играть в быстрый агрессивный хоккей. Наверное, сегодня игра понравилась зрителям, но не тренерам, — приводит его слова пресс-служба клуба.

— Показалось, что до 32 минуты играли в экономном режиме, а потом начали играть активнее?

— Очень поздно вчера закончили. Утром на установке было видно, что ребята не до конца восстановились. Самое главное, мы смогли переломить свой организм, заставить работать. Молодцы все.

— Почему с первых минут матча не поставили в ворота Никиту Бояркина?

— Йони пришел и сказал, что он готов играть. В последних матчах он продемонстрировал свое мастерство и очень много выручал команду. Мы были в нем уверены. Но не пошла игра, где-то ребята ему не помогли в блокировке бросков. Думаю, надо было дать ему отдохнуть.

Напомним, что следующую игру астанчане проведут на своем льду с «Нефтехимиком» 12 декабря.

Барыс
7:4
0:1, 4:2, 3:1
Куньлунь
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
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