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22:02 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» второй раз в сезоне победил «Йокерит» в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 2:0 победил хельсинский «Йокерит» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во дворце спорта «Мегаспорт» в присутствии 2 166 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе московской команды отметились Сергей Широков (28-я минута) и Данила Квартальнов (47).

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Обе команды провели третью встречу в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата. 20 ноября «Спартаку» удалось увезти победу из Хельсинки (4:2), а спустя два дня хоккеисты «Йокерита» взяли реванш в Москве (6:1).

Подопечные Бориса Миронова побеждают во втором матче кряду и располагаются на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка в 39 матчах. «Йокерит» с 54 очками в 39 встречах сохраняет лидерство в конференции.

В следующем матче «Спартак» дома сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом» 12 декабря. «Йокерит» в этот же день на выезде встретится с минским «Динамо».

Спартак
2:0
0:0, 1:0, 1:0
Йокерит
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