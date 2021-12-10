«Спартак» второй раз в сезоне победил «Йокерит» в матче Континентальной хоккейной лиги

Заброшенными шайбами в составе московской команды отметились Сергей Широков (28-я минута) и Данила Квартальнов (47).

Фоторепортаж СКА впервые в истории проиграл шесть матчей подряд

Обе команды провели третью встречу в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата. 20 ноября «Спартаку» удалось увезти победу из Хельсинки (4:2), а спустя два дня хоккеисты «Йокерита» взяли реванш в Москве (6:1).

Подопечные Бориса Миронова побеждают во втором матче кряду и располагаются на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка в 39 матчах. «Йокерит» с 54 очками в 39 встречах сохраняет лидерство в конференции.