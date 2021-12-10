Хоккеисты минского «Динамо» уступили нижегородскому «Торпедо» в чемпионате КХЛ

После недавнего поражения от «Витязя» (1:4) динамовцы были полны желания реабилитироваться в глазах своих болельщиков, но вновь не смогли победить. В первом периоде хозяева имели игровое преимущество, нанесли много бросков, но даже при двух отрезках в численном большинстве шайба никак не шла в ворота торпедовцев. После перерыва игра проходила точно по такому же сценарию, но за две минуты до окончания второй двадцатиминутки гости дождались своего шанса и Энди Миле вывел торпедовцев вперед, когда у минчан был удален Павел Варфоломеев. В третьем периоде игра была равной, «зубры» стремились побыстрее отыграться, однако за десять минут до финальной сирены волжане провели острую атаку и Дамир Жафяров удвоил их преимущество. В оставшееся время минчане приложили максимум усилий, чтобы догнать соперников и за 8 секунд до окончания игры Роман Горбунов сумел отыграть одну шайбу, но на большее времени не хватило.