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22:16 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» уступили нижегородскому «Торпедо» в чемпионате КХЛ

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели третье поражение подряд в матчах чемпионата КХЛ. Сегодня «зубры» уступили на льду «Минск-Арены» нижегородскому «Торпедо» со счетом 1:2 (0:0, 0:1, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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После недавнего поражения от «Витязя» (1:4) динамовцы были полны желания реабилитироваться в глазах своих болельщиков, но вновь не смогли победить. В первом периоде хозяева имели игровое преимущество, нанесли много бросков, но даже при двух отрезках в численном большинстве шайба никак не шла в ворота торпедовцев. После перерыва игра проходила точно по такому же сценарию, но за две минуты до окончания второй двадцатиминутки гости дождались своего шанса и Энди Миле вывел торпедовцев вперед, когда у минчан был удален Павел Варфоломеев. В третьем периоде игра была равной, «зубры» стремились побыстрее отыграться, однако за десять минут до финальной сирены волжане провели острую атаку и Дамир Жафяров удвоил их преимущество. В оставшееся время минчане приложили максимум усилий, чтобы догнать соперников и за 8 секунд до окончания игры Роман Горбунов сумел отыграть одну шайбу, но на большее времени не хватило.

После 38 проведенных встреч в активе хоккеистов минского «Динамо» осталось 4 очка и они находятся на 9-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Свой следующий поединок минчане проведут 12 декабря у себя дома против лидера конференции финского «Йокерита». После этой встречи команда Крэйга Вудкрофта отправится в четырехматчевое выездное турне. 20 декабря минчане сыграют в Риге с местными динамовцами, 22 декабря встреча с «Йокеритом» в Хельсинки, 24 декабря в подмосковных Мытищах поединок с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» из Пекина и 27 декабря в Москве матч с местным ЦСКА.

Динамо Мн
1:2
0:0, 0:1, 1:1
Торпедо
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