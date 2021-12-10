Квартальнов — о 1300-м матче Зарипова: «Находить в таком возрасте мотивацию на такое число игр равносильно подвигу»

— Мы плохо начали в первом периоде, но здорово, что забили хорошие голы. Два гола забили в большинстве, в целом забросили пять шайб, что не так часто происходит с нами в сезоне, это радует.

— Кирилл Петров получил травму, насколько понятна его ситуация сейчас?

— Да, непростая ситуация. Не могу пока ничего сказать, доктор порекомендовал его не выпускать. Следующий матч будет интересным, кто-то получит шанс. Понятно, что Николая Коваленко еще не будет, Никиты Дыняка, Михаила Глухова, Александра Бурмистрова.

— Как бывший игрок, оцените цифру в 1300 матчей в чемпионатах России, которую достиг сегодня Данис Зарипов.

— Это огромная цифра. Находить в таком возрасте мотивацию на такое количество матчей — это равносильно подвигу. Как вот заставить себя? Наверняка что-то уже болит, но каждый день встаешь, выполняешь распорядок команды, готовишься, ждешь. А есть такой момент, что тренер не всегда ставит, а ты хочешь сыграть. Как игрок все равно думаешь по-своему, но у Даниса негатива нет, он идет и работает. 1300 игр — это очень высоко.

Фоторепортаж СКА впервые в истории проиграл шесть матчей подряд

— Дмитрий Кагарлицкий отдал три передачи сегодня, но не забивает уже два месяца. Как объяснить эту черную полосу?

— У многих черная полоса, надо терпеть и работать. Приедет Майк Пелино, мы посмотрим его идеи. Игроки все понимают, все, мы сказали уже, что в большинстве ниже некуда падать, хуже уже не будет. Мы и сами довели до этого — не можем сыграть в оптимальном составе, есть разные моменты, но на них сваливать не надо. Проблема в нас, в игроках и тренерах, нужно этот. Чуть получше бы этот компонент, мы бы несколько матчей выиграли, сейчас нужно работать и терпеть, другого выхода нет сейчас.

— Насколько команде должен помочь переход тренера Майка Пелино и защитника Марка Барберио?