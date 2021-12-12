«Барыс» дома проиграл «Нефтехимику», но остался в зоне плей-офф — видео
НУР-СУЛТАН, 12 дек — Sputnik. «Барыс» дома проиграл прямому конкуренту за место в плей-офф нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 1:3.
НУР-СУЛТАН, 12 дек — Sputnik. «Барыс» дома проиграл прямому конкуренту за место в плей-офф нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 1:3.
После четырех побед подряд наставник «Барыса» Юрий Михайлис был вынужден поменять победный состав на важный матч против «Нефтехимика»: Мэттью Фрэттин покинул расположение команды на неопределенное время. Супруге канадца в ближайшее время предстоит родить, и Мэтт принял решение находиться рядом с супругой.
Клуб откликнулся на просьбу игрока и отпустил его домой. Помимо этого, капитан «Барыса» Даррен Диц получил время на отдых. Зато в состав вернулся Якоб Берглунд, который заменил Фрэттина в первом звене атаки «Барыса».
Первый период оказался безголевым: Коди Куник и Роман Старченко выкатывались один на один с голкипером гостей, но Франс Туохимаа сыграл выше всяких похвал. После перерыва «Барыс» продолжил играть лучше оппонента, но пропустил перед самым перерывом — Михаил Сидоров подключился в атаку и открыл счет в матче — 0:1.
В середине третьего периода Александру Севостьянову удался потрясающий удар — Йони Ортио в гуще игроков не увидел шайбу — 0:2. Почти сразу же «Барысу» одну шайбу отквитал — Якоб Бергулунд точно бросил с неудобной руки — 1:2. За три минуты до конца матча Юрий.
Михайлис снял Ортио с игры, организовав численное преимущество своей команде. У казахстанцев было три момента, чтобы сравнять счет, но шайба упорно не шла в ворота. А за восемь секунд до конца, Денис Вихарев попал в пустые ворота и установил окончальный счет — 1:3.
Следующий матч «Барыс» проведет после недельной паузы дома 21 декабря против «Автомобилиста».