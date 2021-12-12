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19:44 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 5:2 обыграл «Автомобилист» из Екатеринбурга в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во дворце спорта «Мегаспорт».

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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Йори Лехтеря (5-я минута), Иван Дроздов (7 и 60), Вячеслав Солодухин (8) и Тим Хеед (15). У проигравших отличились Райан Спунер (7) и Патрис Кормье (9).

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После третьей пропущенной шайбы вратарь «Автомобилиста» Дмитрий Шикин был заменен на Владимира Галкина. Ворота «Спартака» во втором матче подряд защищал Андрей Сковронский. В дебютном матче 23-летнего вратаря красно-белые 10 декабря обыграли «Йокерит» из Хельсинки со счетом 2:0.

«Спартак» одержал третью победу подряд и набрал 45 очков после 40 матчей. Столичная команда занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче красно-белые 20 декабря на выезде сыграют с петербургским СКА.

«Автомобилист» с 39 очками после 39 встреч располагается на седьмой строчке в таблице Восточной конференции. В следующем матче команда из Екатеринбурга 21 декабря примет «Барыс» из Нур-Султана.

Спартак
5:2
4:2, 0:0, 1:0
Автомобилист
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