«Спартак» одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Йори Лехтеря (5-я минута), Иван Дроздов (7 и 60), Вячеслав Солодухин (8) и Тим Хеед (15). У проигравших отличились Райан Спунер (7) и Патрис Кормье (9).

После третьей пропущенной шайбы вратарь «Автомобилиста» Дмитрий Шикин был заменен на Владимира Галкина. Ворота «Спартака» во втором матче подряд защищал Андрей Сковронский. В дебютном матче 23-летнего вратаря красно-белые 10 декабря обыграли «Йокерит» из Хельсинки со счетом 2:0.

«Спартак» одержал третью победу подряд и набрал 45 очков после 40 матчей. Столичная команда занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче красно-белые 20 декабря на выезде сыграют с петербургским СКА.