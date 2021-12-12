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19:58 (мск), источник: ТАСС

«Сочи» победил «Северсталь» в матче КХЛ, отыграв разницу в четыре шайбы

ТАСС, 12 декабря. «Сочи» со счетом 5:4 обыграл череповецкую «Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во дворце спорта «Большой» в присутствии 2 208 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Хет-триком в составе сочинцев отметился Иван Мищенко (29-я, 53-я и 55-я минуты), также шайбы забросили Амир Гараев (37) и Василий Глотов (59). У «Северстали» дубли оформили Егор Морозов (13, 18) и Давид Думбадзе (23, 28). Сочинцы во втором периоде проигрывали со счетом 0:4, но затем сумели забросить пять шайб подряд.

Защитник «Сочи» Ярослав Дыбленко отдал две результативные передачи.

Подопечные Андрея Назарова занимают десятое место в турнирной таблице Западной конференции с 36 очками после 39 матчей, «Северсталь» находится на пятой позиции с 51 очком в 39 встречах. В следующем матче хоккеисты из «Сочи» в гостях сыграют с «Динамо», «Северсталь» на выезде встретится с магнитогорским «Металлургом», оба встречи состоятся 21 декабря.

Сочи
5:4
0:2, 2:2, 3:0
Северсталь
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