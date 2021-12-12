СКА проиграл московскому «Динамо» и прервал серию из пяти побед в КХЛ

Команды провели третью встречу в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, прошлые два матча остались за подопечными Валерия Брагина (5:3, 3:2). СКА прервал свою победную серию из пяти встреч, команда не проигрывала с 29 ноября — тогда петербуржцы уступили череповецкой «Северстали» (1:3).