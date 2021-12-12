СКА проиграл московскому «Динамо» и прервал серию из пяти побед в КХЛ

Заброшенной шайбой в составе петербургской команды отметился Эмиль Галимов (25-я минута). У «Динамо» отличился Дмитрий Рашевский (47). Победный буллит реализовал Оскар Линдберг.
Команды провели третью встречу в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, прошлые два матча остались за подопечными Валерия Брагина (5:3, 3:2). СКА прервал свою победную серию из пяти встреч, команда не проигрывала с 29 ноября — тогда петербуржцы уступили череповецкой «Северстали» (1:3).
Хоккеисты СКА располагаются на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 54 очка в 39 матчах. «Динамо» возглавило таблицу с 54 очками в 39 встречах, команда обошла петербуржцев и «Йокерит» по дополнительным показателям.
В следующем матче СКА примет московский «Спартак» 20 декабря. «Динамо» днем позднее дома сыграет с «Сочи».