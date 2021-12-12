«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» и одержал третью победу подряд в КХЛ
ТАСС, 12 декабря. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 12 декабря. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе уфимцев заброшенными шайбами отметились Сакари Маннинен (10-я и 60-я минуты), Тему Хартикайнен (32) и Николай Кулемин (35). У «Ак Барса» отличились Дмитрий Воронков (18) и Кирилл Петров (40).
В конце второго периода Воронков получил удар в голову от форварда уфимцев Петра Хохрякова и покинул лед на носилках. Хохряков получил удаление до конца игры. Воронков был вызван в сборную России на Кубок Первого канала, который пройдет с 15 по 19 декабря в Москве.
Команды имеют одинаковые показатели по количеству очков и игр (51, 39), «Салават Юлаев» располагается на третьей строчке, «Ак Барс» на четвертой, уфимцы выше по дополнительным показателям. В следующем матче «Ак Барс» примет челябинский «Трактор» 21 декабря, «Салават Юлаев» днем раньше на выезде встретится с пекинским «Куньлунь Ред Стар».