«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» и одержал третью победу подряд в КХЛ

В составе уфимцев заброшенными шайбами отметились Сакари Маннинен (10-я и 60-я минуты), Тему Хартикайнен (32) и Николай Кулемин (35). У «Ак Барса» отличились Дмитрий Воронков (18) и Кирилл Петров (40).

В конце второго периода Воронков получил удар в голову от форварда уфимцев Петра Хохрякова и покинул лед на носилках. Хохряков получил удаление до конца игры. Воронков был вызван в сборную России на Кубок Первого канала, который пройдет с 15 по 19 декабря в Москве.

«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд.