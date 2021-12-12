Текущие события
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Торпедо
13
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Йокерит
53
Хоккей. НХЛ
13.12
Рейнджерс
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
13.12
Сент-Луис
Анахайм
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Салават Юлаев
24
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
ЦСКА
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Динамо М
Б
12
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Северсталь
54
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Автомобилист
52
Хоккей. НХЛ
13.12
Колорадо
Флорида
Хоккей. НХЛ
13.12
Вегас
Миннесота
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург
Авангард
32
Хоккей. НХЛ
13.12
Ванкувер
Каролина
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Нефтехимик
13
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Куньлунь
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Амур
21
Все события
Фоторепортажи
21Карпин и Семин увидели град голов от «Динамо»
8«Челси» против «Ман Юнайтед»: классика АПЛ
20:36 (мск), источник: ТАСС

«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» и одержал третью победу подряд в КХЛ

ТАСС, 12 декабря. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ак Барс
Салават ЮлаевКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе уфимцев заброшенными шайбами отметились Сакари Маннинен (10-я и 60-я минуты), Тему Хартикайнен (32) и Николай Кулемин (35). У «Ак Барса» отличились Дмитрий Воронков (18) и Кирилл Петров (40).

В конце второго периода Воронков получил удар в голову от форварда уфимцев Петра Хохрякова и покинул лед на носилках. Хохряков получил удаление до конца игры. Воронков был вызван в сборную России на Кубок Первого канала, который пройдет с 15 по 19 декабря в Москве.

«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд.

Команды имеют одинаковые показатели по количеству очков и игр (51, 39), «Салават Юлаев» располагается на третьей строчке, «Ак Барс» на четвертой, уфимцы выше по дополнительным показателям. В следующем матче «Ак Барс» примет челябинский «Трактор» 21 декабря, «Салават Юлаев» днем раньше на выезде встретится с пекинским «Куньлунь Ред Стар».

Ак Барс
2:4
1:1, 1:2, 0:1
Салават Юлаев
 Туктамышева стала второй, и с трудом можно представить, чего ей это стоило
Флаг не вернули. Отстранение россиян продлится больше шести лет
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь