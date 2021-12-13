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16:10 (мск), источник: Life.ru

Хоккеиста Хохрякова наказали за нарушение против получившего сотрясение мозга Воронкова

Накануне игрока унесли со льда на носилках во время матча регулярного чемпионата КХЛ.

Салават Юлаев
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Источник: РИА "Новости"
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Нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Петра Хохрякова дисквалифицировали по итогам матча КХЛ против казанского «Ак Барса» на четыре матча. Об этом сообщается на сайте лиги.

На 37-й минуте вчерашней встречи Хохряков совершил силовой приём против Воронкова и был удалён до конца матча. Хоккеиста «Ак Барса», получившего сотрясение мозга, увезли со льда на носилках и отправили в больницу.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего гостей Петра Хохрякова по п. 1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на четыре матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ.

Накануне, уже находясь в больнице, Воронков сообщил, что его левый глаз не видит. Сегодня зрение хоккеиста восстановилось.

Ак Барс
2:4
1:1, 1:2, 0:1
Салават Юлаев
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