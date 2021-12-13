Хоккеиста Хохрякова наказали за нарушение против получившего сотрясение мозга Воронкова
Накануне игрока унесли со льда на носилках во время матча регулярного чемпионата КХЛ.
Накануне игрока унесли со льда на носилках во время матча регулярного чемпионата КХЛ.
Нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Петра Хохрякова дисквалифицировали по итогам матча КХЛ против казанского «Ак Барса» на четыре матча. Об этом сообщается на сайте лиги.
На 37-й минуте вчерашней встречи Хохряков совершил силовой приём против Воронкова и был удалён до конца матча. Хоккеиста «Ак Барса», получившего сотрясение мозга, увезли со льда на носилках и отправили в больницу.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего гостей Петра Хохрякова по п. 1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на четыре матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ.
Накануне, уже находясь в больнице, Воронков сообщил, что его левый глаз не видит. Сегодня зрение хоккеиста восстановилось.