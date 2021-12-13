«Тяжёлое время для нашего хоккея». Фёдоров рассказал о проблемах в российском хоккее

"Потолок зарплат? Я спокойно отношусь к этим финансовым моментам. Реально меня беспокоит совсем другое. Мне понятно, что наш хоккей — всё, что ниже профессионального, — в не очень хорошем и не очень здоровом состоянии: нет кадров, нет хороших тренеров — ни детских, ни других. Это тяжёлое время для нашего хоккея, везде шаблоны.

Хотелось бы видеть больше тренеров, которые бы индивидуально работали с детьми, чтобы они умели кататься, играть с шайбой, играть клюшкой, играть в атаке и обороне. К сожалению, этого не происходит, потому что со всех тренеров спрашивают результат.