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17:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тяжёлое время для нашего хоккея». Фёдоров рассказал о проблемах в российском хоккее

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился мнением о трудностях, с которыми сталкиваются тренеры в России.

ЦСКАКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

"Потолок зарплат? Я спокойно отношусь к этим финансовым моментам. Реально меня беспокоит совсем другое. Мне понятно, что наш хоккей — всё, что ниже профессионального, — в не очень хорошем и не очень здоровом состоянии: нет кадров, нет хороших тренеров — ни детских, ни других. Это тяжёлое время для нашего хоккея, везде шаблоны.

Хотелось бы видеть больше тренеров, которые бы индивидуально работали с детьми, чтобы они умели кататься, играть с шайбой, играть клюшкой, играть в атаке и обороне. К сожалению, этого не происходит, потому что со всех тренеров спрашивают результат.

Всем нужно кормить семьи, зарабатывать, и у тренеров просто нет кислорода, чтобы работать так, как они считают нужным. Считаю, что по крайней мере в больших клубах, где есть команды и МХЛ, и ВХЛ, и КХЛ, тренеры должны иметь эту свободу«, — цитирует Фёдорова “Р-Спорт”.

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