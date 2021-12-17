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15:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барыс» сообщил об обмене защитника Даррена Дица в ЦСКА

Официальный твиттер-аккаунт «Барыса» сообщил об обмене защитника Даррена Дица в ЦСКА.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

Казахстанский клуб получил взамен денежную компенсацию.

28-летний Диц является самым высокооплачиваемым игроком Континентальной хоккейной лиги с зарплатой в 100 млн рублей в год. В текущем сезоне казахстанский игрок обороны принял участие в 34 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил девять шайб и отдал 12 результативных передач, суммарно набрав 21 очко.

Диц выступал за «Барыс» с 2017 года. За это время он сыграл 269 матчей в КХЛ, 22 из которых пришлись на плей-офф, и суммарно набрал 174 (67+107) очка при общем показателе полезности «-7».

ЦСКА в настоящий момент занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, набрав 53 очка после 39 встреч.

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