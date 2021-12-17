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17:53 (мск), источник: Vesti.kz

Диц вынудил уйти из нового клуба игрока сборной Казахстана

Московский ЦСКА объявил об уходе защитника сборной Казахстана Виктора Сведберга, сообщают Vesti.kz.

Барыс
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Это произошло сразу после того как клуб официально купил у «Барыса» другого казахстанского защитника — Даррена Дица, который является самым дорогим игроком КХЛ.

ЦСКА и Сведберг расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«Швед, выступающий за сборную Казахстана, пополнил ряды армейцев перед началом текущего сезона, перейдя из “Барыса”. За ЦСКА Сведберг провел 33 встречи, в которых набрал 3 (2+1) очка. Хоккейный клуб ЦСКА благодарит Виктора Сведберга за работу и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении на сайте ЦСКА.

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