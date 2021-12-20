«Адмирал» победил «Амур» и ушел с последнего места в таблице КХЛ

Встреча, прошедшая в понедельник в Хабаровске, завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу «Адмирала». Шайбу забросил Микс Индрашис на третьей минуте.

Голкипер гостей Никита Серебряков отразил все 29 бросков и провел второй матч на ноль в сезоне.