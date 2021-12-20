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15:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Адмирал» победил «Амур» и ушел с последнего места в таблице КХЛ

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Адмирал
АмурКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Амур"

Встреча, прошедшая в понедельник в Хабаровске, завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу «Адмирала». Шайбу забросил Микс Индрашис на третьей минуте.

Голкипер гостей Никита Серебряков отразил все 29 бросков и провел второй матч на ноль в сезоне.

«Адмирал» благодаря победе над «Амуром» набрал 25 очков после 40 матчей и ушел с последнего места в регулярном чемпионате КХЛ, обойдя китайский «Куньлунь», на счету которого 23 балла в 30 встречах.

Амур
0:1
0:1, 0:0, 0:0
Адмирал
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