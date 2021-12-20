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20 декабря, источник: ТАСС

«Спартак» проиграл СКА и прервал серию из трех побед в КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 2:4 уступил петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в присутствии 5 960 зрителей.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей дубль оформил Антон Бурдасов (17-я и 28-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Даниил Пыленков (20) и Андрей Кузьменко (38). У проигравших отличились Александр Хохлачев (4) и Александр Никишин (40).

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СКА впервые в истории проиграл шесть матчей подряд

Ранее в нынешнем сезоне команды обменялись гостевыми победами. 14 сентября СКА обыграл «Спартак» (2:0), а 4 ноября «Спартак» оказался сильнее СКА в овертайме (2:1).

«Спартак» прервал трехматчевую победную серию, столичный клуб с 45 очками поcле 41 встречи находится на седьмой позиции в турнирной таблице Западной конференции. СКА вышел на первое место на Западе с 56 очками в 40 играх. В следующем матче красно-белые на домашней площадке сыграют с уфимским «Салаватом Юлаевым» 22 декабря, в тот же день команда из Санкт-Петербурга примет ЦСКА.

СКА
4:2
2:1, 2:1, 0:0
Спартак
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