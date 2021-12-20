ЦСКА обыграл «Йокерит» в матче Континентальной хоккейной лиги

В составе победителей шайбы забросили Сергей Андронов (35-я минута) и Сергей Плотников (44, 58). У «Йокерита» отличился Кристян Комбе (35).
Армейцы обыграли «Йокерит» во второй раз в текущем сезоне. В первой встрече, прошедшей 26 ноября, ЦСКА одержал гостевую победу в овертайме со счетом 3:2.
Нападающий ЦСКА Константин Окулов отдал голевую передачу и набрал 200-е очко в составе армейцев. Окулову 26 лет, он выступает за красно-синих с 2017 года. В составе ЦСКА нападающий стал обладателем Кубка Гагарина в 2019 году.
ЦСКА поднялся на второе место турнирной таблицы Западной конференции, в 40 играх подопечные Сергея Федорова набрали 55 очков. «Йокерит» опустился на четвертую строчку таблицы Запада, после 41 матча у команды 54 очка. В следующем матче ЦСКА в Санкт-Петербурге встретится со СКА 22 декабря. «Йокерит» в этот же день на своей площадке сыграет с минским «Динамо».