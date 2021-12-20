ЦСКА обыграл «Йокерит» в матче Континентальной хоккейной лиги

В составе победителей шайбы забросили Сергей Андронов (35-я минута) и Сергей Плотников (44, 58). У «Йокерита» отличился Кристян Комбе (35).

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Армейцы обыграли «Йокерит» во второй раз в текущем сезоне. В первой встрече, прошедшей 26 ноября, ЦСКА одержал гостевую победу в овертайме со счетом 3:2.

Нападающий ЦСКА Константин Окулов отдал голевую передачу и набрал 200-е очко в составе армейцев. Окулову 26 лет, он выступает за красно-синих с 2017 года. В составе ЦСКА нападающий стал обладателем Кубка Гагарина в 2019 году.