Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
Монреаль
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Коламбус
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт
Колорадо
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Миннесота
Хоккей. КХЛ
20.12
Динамо Р
Динамо Мн
14
Хоккей. НХЛ
05:30
Эдмонтон
Анахайм
Хоккей. КХЛ
20.12
Йокерит
ЦСКА
13
Хоккей. КХЛ
20.12
Куньлунь
Салават Юлаев
ОТ
34
Хоккей. КХЛ
20.12
СКА
Спартак
42
Хоккей. КХЛ
20.12
Амур
Адмирал
01
Все события
Фоторепортажи
15Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала
17«Небесная грация» раскрывает таланты
20 декабря, источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» победили рижан в чемпионате КХЛ

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали вторую викторию подряд в играх чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
Динамо РКХЛ: таблица и календарь
Наверх

В стартовом поединке четырехматчевой выездной серии «зубры» уверенно победили в Риге местных динамовцев с результатом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).

Перед этой встречей минчане лишились нескольких игроков, у которых не было результатов ПЦР-тестов, да к тому же в отсутствие главного тренера Крэйга Вудкрофта игрой команды руководил Павел Перепехин. Тем не менее, играя в усеченном составе, гости не собирались сдаваться и проявили настоящий бойцовский характер.

В первом периоде минчане владели инициативой, заставив хозяев в основном обороняться. На 8-й минуте игры рижане дважды подряд нарушили правила и вскоре Владислав Еременко реализовал численное преимущество 5×3. Незадолго до первого перерыва счет стал 2:0 в пользу белорусского клуба — сольный проход эффектным броском завершил Кирилл Воронин.

Во второй двадцатиминутке хозяева активизировались, но на последнем рубеже обороны отлично действовал Алексей Колосов. А за 5 минут до второго перерыва Роман Горбунов убежал из своей зоны защиты и в третий раз поразил ворота рижской команды. В самой концовке периода хозяева остались в меньшинстве, которое в самом начале заключительной трети матча использовал Денис Мосалев. За две минуты до финальной сирены уже «зубры» остались вчетвером и Рудольф Червены отыграл одну шайбу.

После 40 проведенных встреч в активе минского «Динамо» стало 45 очков и они находятся на 8-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Свой следующий поединок минчане проведут 22 декабря в Хельсинки против «Йокерита», который недавно победили на льду «Минск-Арены» со счетом 5:3. Затем 24 декабря в подмосковных Мытищах «Динамо» сыграет с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» из Пекина, а 27 декабря в Москве встретится с местным ЦСКА.

Динамо Р
1:4
0:2, 0:1, 1:1
Динамо Мн
 Размер не имеет значения: маленький песик загнал дикого медведя на дерево (
Полина Гагарина посмеялась над собой, представив забавное сравнение в Insta
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь