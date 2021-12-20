Хоккеисты минского «Динамо» победили рижан в чемпионате КХЛ

В стартовом поединке четырехматчевой выездной серии «зубры» уверенно победили в Риге местных динамовцев с результатом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).

Перед этой встречей минчане лишились нескольких игроков, у которых не было результатов ПЦР-тестов, да к тому же в отсутствие главного тренера Крэйга Вудкрофта игрой команды руководил Павел Перепехин. Тем не менее, играя в усеченном составе, гости не собирались сдаваться и проявили настоящий бойцовский характер.

В первом периоде минчане владели инициативой, заставив хозяев в основном обороняться. На 8-й минуте игры рижане дважды подряд нарушили правила и вскоре Владислав Еременко реализовал численное преимущество 5×3. Незадолго до первого перерыва счет стал 2:0 в пользу белорусского клуба — сольный проход эффектным броском завершил Кирилл Воронин.

Во второй двадцатиминутке хозяева активизировались, но на последнем рубеже обороны отлично действовал Алексей Колосов. А за 5 минут до второго перерыва Роман Горбунов убежал из своей зоны защиты и в третий раз поразил ворота рижской команды. В самой концовке периода хозяева остались в меньшинстве, которое в самом начале заключительной трети матча использовал Денис Мосалев. За две минуты до финальной сирены уже «зубры» остались вчетвером и Рудольф Червены отыграл одну шайбу.