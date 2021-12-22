«Барыс» нашел нового фаворита после ухода Даррена Дица

Новобранец столичного клуба пришел в команду по ходу регулярного чемпионата, а первый гол за «Барыс» забил уже во втором матче. Мощный защитник получил место в дуэте с Дицем, отыгрывая за встречу более 20 минут. Морроу, можно сказать, сразу вписался в состав «Барыса», но в начале октября получил травму, которая вывела из строя на полтора месяца.

Самым продуктивным для канадца получился декабрь, когда 70-й номер отдал четыре голевые передачи, а его общий статистический показатель достиг семи (2+5) баллов. Тут уступает не только Дицу (9+12), но и Олле Альсингу (2+8) с Эриком Мартинссоном (0+10). Этот же квартет игроков отыгрывает наибольшее количество времени в среднем за матч (у всех — от 20 с половиной минуты и выше за игру).

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_f689307606de6ed9f762d704096ed8cd_hd/q792817/88b9188c9566a1ef86d696686ba41bbe/4795871482?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В матче с «Автомобилистом», который «Барыс» проводил первым после официального объявления об уходе Дица, Морроу отыграл 24 с половиной минуты, проведя на льду больше времени, чем все остальные полевые игроки обеих команд. Но это не самый длительный матч канадца в КХЛ, ведь в ноябре против «Северстали» он сыграл около 27 минут, установив личный рекорд в Лиге.

Но даже в такой ситуации ставка тренерского штаба проглядывается. «Барыс» в текущем сезоне КХЛ заиграл восемь защитников — без Дица использует семь. По матчу с «Автомобилистом» их можно поделить на несколько категорий. В первую войдут те, кто играет около десяти минут, во вторую — около 15. В третью включим защитников, которым доверяют по 18−19 минут, а дальше идет Морроу. Новый фаворит в обороне «Барыса».

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_1fc0e4756bf281721c70dc14b40c9cbb_hd/q798489/c57e5bcda2084727140fdea3e465d86c/4795871499?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.