Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Динамо Р
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Динамо Мн
ОТ
21
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Салават Юлаев
Б
32
Хоккей. НХЛ
23.12
Баффало
Колорадо
Хоккей. НХЛ
23.12
Рейнджерс
Монреаль
Хоккей. НХЛ
23.12
Даллас
Виннипег
Хоккей. НХЛ
23.12
Лос-Анджелес
Эдмонтон
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Нефтехимик
13
Все события
Фоторепортажи
18Мехди Дакаев защитил чемпионский пояс на турнире Eagle FC 43
25Русские давили чехов, маскот издевался над болельщицей. Фото матча Кубка Первого канала
21:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» нашел нового фаворита после ухода Даррена Дица

Канадский защитник Джо Морроу стал новым «тягачем» в обороне «Барыса» после перехода Даррена Дица в московский ЦСКА. На счету легионера Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уже есть матчи, когда 29-летний хоккеист играл «практически без замен». Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

БарысКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Официальный сайт хоккейного клуба «Автомобилист»

Новобранец столичного клуба пришел в команду по ходу регулярного чемпионата, а первый гол за «Барыс» забил уже во втором матче. Мощный защитник получил место в дуэте с Дицем, отыгрывая за встречу более 20 минут. Морроу, можно сказать, сразу вписался в состав «Барыса», но в начале октября получил травму, которая вывела из строя на полтора месяца.

Самым продуктивным для канадца получился декабрь, когда 70-й номер отдал четыре голевые передачи, а его общий статистический показатель достиг семи (2+5) баллов. Тут уступает не только Дицу (9+12), но и Олле Альсингу (2+8) с Эриком Мартинссоном (0+10). Этот же квартет игроков отыгрывает наибольшее количество времени в среднем за матч (у всех — от 20 с половиной минуты и выше за игру).

Во время загрузки произошла ошибка.

В матче с «Автомобилистом», который «Барыс» проводил первым после официального объявления об уходе Дица, Морроу отыграл 24 с половиной минуты, проведя на льду больше времени, чем все остальные полевые игроки обеих команд. Но это не самый длительный матч канадца в КХЛ, ведь в ноябре против «Северстали» он сыграл около 27 минут, установив личный рекорд в Лиге.

Но даже в такой ситуации ставка тренерского штаба проглядывается. «Барыс» в текущем сезоне КХЛ заиграл восемь защитников — без Дица использует семь. По матчу с «Автомобилистом» их можно поделить на несколько категорий. В первую войдут те, кто играет около десяти минут, во вторую — около 15. В третью включим защитников, которым доверяют по 18−19 минут, а дальше идет Морроу. Новый фаворит в обороне «Барыса».

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, «Барыс» продолжит выездную серию матчами в Казани и Челябинске — 23 декабря сыграет с «Ак Барсом», а 25-го — с «Трактором». Соперники идут выше по позиции: челябинцы — на втором месте на «Востоке», а казанцы — четвертыми.

Читайте также
Автомобилист
0:2
0:0, 0:1, 0:1
Барыс
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь