Перед матчем «Йокерит» — «Динамо» Мн в Хельсинки вместо гимна Беларуси включили гимн Палау

Отметим, что ранее болельщики «Йокерита» выступали против поездки клуба в Беларусь на матч с минским «Динамо». В прошлом сезоне «Йокерит» отказался лететь в Минск. Матч должен был состояться в сентябре 2020 года. Однако представители болельщиков «Йокерита» призывали команду отказаться от выезда на матч в Минске из-за политической обстановки в Беларуси. По их мнению, лучше было согласиться на техническое поражение, если матч не отложат. Руководство «Йокерита» сообщило, что клуб в начале недели попросил перенести матч, но получил отказ. В результате КХЛ засчитала финнам техническое поражение.