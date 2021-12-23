«Динамо» нужен легионер, а СКА — стабильность. Что усилить клубам КХЛ до дедлайна, Запад

Уже через несколько дней в КХЛ наступит дедлайн. В своё время его перенесли на конец декабря, чтобы остановить массовые распродажи в большинстве клубов. Сейчас в лиге есть только четыре клуба, потерявших шансы на плей-офф — причём «Куньлунь» просто готовится к Олимпиаде и вряд ли кого-то отдаст, а в собранном летом «Адмирале» и брать некого. Остаются Рига, которая уже начала распродажу, и «Витязь» — на их легионеров облизываются все, но клуб не совсем самостоятелен в своих решениях и вряд ли продаст своих лидеров в клубы Запада.

Остальные 10 клубов на ровном как никогда Западе остаются в борьбе — даже «Сочи» с немаленьким отрывом от восьмого места точно будет бороться до конца. Кем они могут усилиться на пустом декабрьском рынке?

СКА

Любой новый трансфер СКА вызывал и будет вызывать одну реакцию — «Деточка, ты же лопнешь!». И в начале сезона в Питере было этак семь пятёрок, столько же остаётся и сейчас — правда, между этим был ещё десяток трансферов, в том числе громкие и дорогостоящие возвращения игроков НХЛ. Александру Волкову, например, сразу же выдали четырёхлетний контракт — а за что?

Если Гусев предсказуемо набирает очки, то три остальных энхаэловца (Комаров, Волков и Зыков, который прошлый сезон фактически пропустил) на круг отметились тремя шайбами — и все три на счету Зыкова. Хотя СКА побеждает, но делает это за счёт обороны, Кузьменко и Бурдасова — так что пора верить не в трансферы, а, наконец, наигрывать более-менее постоянные сочетания пятерок без дёрганья. С другой стороны, СКА научил нас удивлять — поэтому можно ждать и седьмого легионера. Допустим, в защиту — там сейчас много травм.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--38265379373e0e5117e0" data-vnd="38265379373e0e5117e0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=38265379373e0e5117e0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Динамо» Москва

Трансферы бело-голубых удивительны. Летом удалось мощно усилить русский костяк за счёт массовой миграции из «Ак Барса», возвращения арендованного Петунина и большого подписания Войнова. Но таких же звёздных легионеров взять не получилось — москвичи кормятся игроками, ненужными «Сибири», а тот же Клинкхаммер — это, скорее, элитный ролевик. Потом последовала поразительная цепочка непонятных приобретений, которые связывали с Андреем Сафроновым.

У клуба остаётся одна легионерская вакансия. Клубу нужен вратарь, но найти его в конце декабря нереально — поэтому стоит потратить её на защитника. Правда, места атакующих защитников уже заняты Войновым и Сергеевым — нужен защитник-домосед. Из свободных агентов можно посмотреть на канадского олимпионика — 2018 Коди Голубефа (32 года) или 35-летнего Нэйта Проссера — в НХЛ он был чистым ролевиком для третьей пары, но имеет богатый опыт.

ЦСКА

Скорее всего, ЦСКА свою трансферную кампанию уже завершил. 100-миллионный контракт Дица даже после истечения половины сезона займёт много места под потолком, а ещё из АХЛ вернулся Провольнев — и снова на трёхлетний контракт. И если Диц хотя и проваливает сезон, но остаётся одним из лучших атакующих защитников лиги, то доверие к Провольневу пока непонятно. Как показывают примеры потерявшихся Кирилла Адамчука и Александра Петунина, не все парни, которые раскрылись в системе Разина, могут найти себя в топ-клубах.

Места под потолком у армейцев почти наверняка нет, и можно попробовать поискать духовитого ветерана на минималку в ротацию. Например, в 2016-м пару важных шайб забил Михаил Юньков, который за пару лет до этого помог выиграть Кубок «Металлургу». Пока на рынке сравнительно похожим вариантом кажется Максим Майоров — игрок с опытом НХЛ полгода сидит без дела.

«Йокерит»

Четыре пятёрки «джокеров» — чуть ли не самые сбалансированные в КХЛ, даже в четвёртом звене там выходят легионеры, которые были заметны в российских клубах лиги. Проблема в том, что за основой у финнов больше нет никого — только 20−21-летние парни. Один из них, 21-летний эстонец Кристиан Комбе, недавно дебютировал в основе, забил гол первым же броском — но, как только все лидеры будут в строю, вряд ли ему дадут много шансов.

На фоне ослабевших клубов-аббревиатур у «Йокерита» появляется реальный шанс претендовать на что-то — но у состава со средним возрастом под 30 годков практически нет ротации. Вовсе не обязательно искать звёзд — финнам просто нужны ещё несколько взрослых игроков для ротации. В том же «Динамо» как раз есть два финна (Тиивола и Карьялайнен, которого почему-то очень ценят в сборной).

«Северсталь»

Андрей Разин в интервью не раз говорил, что его клуб берёт тех, кого позволяет бюджет, что они работают по принципу «цена-качество». Череповец работает почти в рамках пола зарплат, и на данный момент нереально представить себе подписание выше уровня минималки. Но прямо сейчас клуб ищет новое место для защитника Егора Рыкова — судя по недавнему подписанию Никиты Хлыстова, менять Рыкова будут на форварда. А вот на какого — даже и представить сложно.

«Локомотив»

Кажется, и в Ярославле закрыли трансферную кампанию двумя переходами. Трансфер защитника Брэндона Гормли из Риги пока тянет чуть ли не на второго Ника Шауса — помните человека, насмешившего Магнитогорск? Один из главных драфт-провалов НХЛ последнего времени (№ 13 драфта-2010) приехал в Латвию из немецкой лиги, но даже в сдавшем по ходу сезона «Динамо» не всегда проходил в состав. Гормли приезжает как защитник под большинство — но местные журналисты пишут, что хорошие моменты он выдаёт через раз, а в защите вообще ужасен.

Козун — хотя бы понятный вариант, хорошо знакомый в Ярославле. Игроков его плана не хватает механизированно-роботизированному «Локомотиву» Никитина, который даже не может заработать лишнее большинство. Его статистика этого сезона в Швейцарии не должна слишком пугать — прошлогодний сезон в Минске был хорош. И если переход Гормли — это, скорее, имитация бурной деятельности, то Козун — точно отличный вариант в условиях декабрьского рынка в эпоху потолка.

«Спартак»

Хоккейные красно-белые всё больше напоминают футбольного собрата — в том плане, что вообще невозможно предугадать, как проведёт каждый конкретный матч команда Миронова. С селекцией тут всё проще — менеджер «Спартака» Роман Беляев и в «Тракторе» создал глубину в шесть пятёрок за счет множества дешёвых игроков, и в Москве работает так же. Товара, который обычно берут на дедлайнах, у «Спартака» завались, но не хватает реальной звезды. Искать её за четыре дня до дедлайна просто поздно.

«Динамо» Минск

Команда, за которой наблюдает лично Александр Лукашенко, несколько лет назад декларировала, что не будет брать больше шести легионеров. После того как лига вывела белорусов из-под лимита, они массово поехали в российские клубы — а Минск, в свою очередь, стал закупать намного больше легионеров из дальнего зарубежья. Сейчас «Динамо» составлено из шведов, канадцев и молодых местных — у Беларуси растёт интересное молодое поколение.

В прошлом году клуб экстренно подписал перед дедлайном Варфоломеева и Мосалёва — но это было сделано после того, как в Америку уехали арендованные на первую половину сезона Шарангович, Протас и Ко. Сейчас, скорее всего, обойдётся без трансферов — дыры затыкать не надо.

«Торпедо»

Нижегородцы этим летом собрали прекрасную по именам легионерскую бригаду, но пока не находятся в зоне плей-офф — мешают вечная нестабильность и то, что далеко не все из летних новичков играют так, как ожидали (например, лучший бомбардир шведской лиги Гривик). Пока с травмой швед Заар — после его возвращения состав будет более сбалансированным.

«Торпедо» — молодая команда, и ей не хватает дядьки с опытом больших матчей, который давил бы авторитетом и в раздевалке, и на площадке. Опять же — с возможностями Нижнего Новгорода таких найти не очень легко. Есть один не самый очевидный вариант — 35-летний Геннадий Столяров. При Скудре он уже дважды играл в «Торпедо», даже был капитаном клуба, а сейчас играет во второй австрийской лиге. Другой вариант — уже упомянутый выше Майоров.

«Сочи»

Любая трансферная политика «Сочи» осложнена тем, что клуб всё больше и больше превращается в фарм-клуб СКА. Недавно туда скинули на обкатку Дмитрия Завгороднего, который в первом же матче сыграл почти 20 минут — это связано ещё и с тем, что Андрей Назаров де-факто играет в три тройки, давая четвёртой мало времени. Глубину усиливать там вряд ли будут — в случае чего всегда можно поднять молодых.