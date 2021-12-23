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14:17 (мск), источник: Sputnik.by

ФХБ об инциденте с гимном: оскорбление для всего белорусского народа

МИНСК, 23 дек — Sputnik. Действия организаторов встречи КХЛ между финским «Йокеритом» и минским «Динамо» с неисполнением гимна Беларуси стали оскорбительными для всего белорусского народа, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Динамо Мн
ЙокеритКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Sputnik.by

В ФХБ отметили, что разочарованы поступком устроителей матча КХЛ между финским «Йокеритом» и «зубрами».

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Перед матчем «Йокерит» — «Динамо» Мн в Хельсинки вместо гимна Беларуси включили гимн Палау

«Федерация хоккея Беларуси выражает глубокое разочарование действиями организаторов матча Континентальной хоккейной лиги между финским “Йокеритом” и “Динамо-Минск”, приведшими к оскорбительному не только для членов нашей команды, но и для всего белорусского народа инциденту с неисполнением Государственного гимна Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что «Йокерит» подвержен влиянию различных политических сил, что продемонстрировал и в прошлом сезоне. Также было упомянуто об искусственной попытке нагнетания обстановки вокруг прошлой встречи двух клубов в Минске. Финны пытались перевести матч из спортивной в политическую плоскость, отметили в ФХБ.

Там назвали случай с неисполнением гимна республики звеньями в общей цепи этих событий. ФХБ уверена, что КХЛ уделит этому инциденту пристальное внимание и примет соответствующие дисциплинарные меры к финской стороне.

«Спортивные арены должны быть местом удовлетворения именно спортивных, а не политических амбиций», — резюмировали в пресс-службе.

Инцидент с гимном

Перед матчем КХЛ «Йокерит» — «Динамо-Минск» в Хельсинки организаторы не включили белорусский гимн.

Вместо этого после долгой паузы на фоне флага Беларуси прозвучал гимн Республики Палау — островного государства в западной части Тихого океана.

«Йокерит» уже извинился перед минским «Динамо» за данную ситуацию.

К слову, неисполнение гимнов стран-участниц матчей КХЛ является нарушением п. 1 ст. 52 спортивного регламента КХЛ. Лига детально рассматривает ситуацию в Финляндии и вынесет решение в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ.

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Йокерит
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