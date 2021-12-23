«Нефтехимик» отыгрался с 1:4 и в овертайме выиграл у «Амура»

Встреча завершилась победой гостей после овертайма со счётом 5:4 (1:1, 0:3, 3:0, 1:0).

В составе хозяев дубль оформил Давид Томашек, по разу отличились Радан Ленц и Александр Шаров. У гостей дублем отметился Михаил Сидоров, по одной шайбе на своё счёт записали Вячеслав Лещенко, Рональд Кнот и Дэн Сэкстон.

Отметим, что после второго периода «Нефтехимик» уступал в счёте 1:4.

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