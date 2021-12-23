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23 декабря, источник: Vesti.kz

«Барыс» трижды вел в счете, но проиграл «Ак Барсу» с пропущенной шайбой от своего воспитанника

«Барыс» сыграл с «Ак Барсом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2021/22, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.

Ак Барс
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Источник: ХК "Барыс"

По ходу игры астанчане трижды вели в счете, но в конечном итоге не сумели зацепиться даже за ничейный результат в основное время. При этом первому голу в матче предшествовала неудачная попытка Егора Петухова сотворить шедевр в стиле «лакросс» — шайба отскочила на пятак, откуда ее добил в ворота Якоб Берглунд.

Между тем, гости дважды пропустили в меньшинстве, одну из шайб забросил воспитанник «Барыса» Кирилл Панюков, переехавший в Казань минувшей весной.

При счете 3:5 тренерский штаб казахстанцев снял вратаря и выпустил шестого игрока, но это не принесло дивидендов.

Несмотря на неудачу, казахстанский клуб с 40 очками сохранил за собой восьмое место в Восточной конференции, в которой «Ак Барс» поднялся на третью строчку, набрав 55 баллов.

Следующий матч «Барыс» проведет на выезде с «Трактором» 25 декабря.

Ак Барс
5:3
1:2, 1:1, 3:0
Барыс
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