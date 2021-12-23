«Динамо» разгромило «Автомобилист» в КХЛ. Шипачев набрал 800-е очко в чемпионатах России

«Динамо» набрало 57 очков после 41 игры и вышло на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» с 39 очками после 41 встречи располагается на девятой строчке в Восточной конференции. В следующем матче «Динамо» 25 декабря примет нижегородское «Торпедо», а «Автомобилист» в тот же день в Уфе сыграет с местным «Салаватом Юлаевым».