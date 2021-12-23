«Динамо» разгромило «Автомобилист» в КХЛ. Шипачев набрал 800-е очко в чемпионатах России

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роб Клинкхаммер (13-я минута), Богдан Якимов (15), Антон Ведин (18), Андрей Сергеев (21), Вадим Шипачев (34), Оскар Линдберг (46) и Станислав Галиев (49). У проигравших отличился Сергей Зборовский (13).
Шипачев помимо заброшенной шайбы отметился результативной передачей. 34-летний хоккеист набрал 800 очков в чемпионатах России. Капитан «Динамо» является лидером списка бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата, на его счету стало 59 (22 заброшенные шайбы + 37 результативных передач) очков в 41 матче.
«Динамо» набрало 57 очков после 41 игры и вышло на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» с 39 очками после 41 встречи располагается на девятой строчке в Восточной конференции. В следующем матче «Динамо» 25 декабря примет нижегородское «Торпедо», а «Автомобилист» в тот же день в Уфе сыграет с местным «Салаватом Юлаевым».
В других матчах игрового дня нижнекамский «Нефтехимик» на выезде обыграл хабаровский «Амур» (5:4 в овертайме), ярославский «Локомотив» переиграл владивостокский «Адмирал» (3:0), челябинский «Трактор» — череповецкую «Северсталь» (6:1), казанский «Ак Барс» — «Барыс» из Нур-Султана (5:3), подольский «Витязь» — «Сочи» (3:2 в овертайме), нижегородское «Торпедо» — пекинский «Куньлунь Ред Стар» (4:0), омский «Авангард» — магнитогорский «Металлург» (4:2).