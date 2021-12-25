Матвей Мичков назвал свою главную цель

«Хочется завоевать все награды, но сейчас главная цель — это Кубок Гагарина. Я люблю хоккей, получаю удовольствие от игр и тренировок. Даже не представляю, что бы я без него делал. Для любого игрока это жизнь, он жертвует многим, чтобы добиться цели. Есть много факторов, которые могут помешать успешной карьере хоккеиста. Важно не распыляться на ненужные вещи, не отвлекаться, много работать и каждый день становиться лучше», — приводит слова Мичкова официальный сайт КХЛ.