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10:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Матвей Мичков назвал свою главную цель

Нападающий СКА и молодёжной сборной России Матвей Мичков назвал свою главную цель.

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Источник: AFP 2021
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«Хочется завоевать все награды, но сейчас главная цель — это Кубок Гагарина. Я люблю хоккей, получаю удовольствие от игр и тренировок. Даже не представляю, что бы я без него делал. Для любого игрока это жизнь, он жертвует многим, чтобы добиться цели. Есть много факторов, которые могут помешать успешной карьере хоккеиста. Важно не распыляться на ненужные вещи, не отвлекаться, много работать и каждый день становиться лучше», — приводит слова Мичкова официальный сайт КХЛ.

Напомним, 24 декабря сборные Канады и России провели товарищеский матч перед МЧМ-2022. Встреча завершилась победой канадцев со счётом 6:4. Мичков оформил дубль и отдал одну голевую передачу.

Молодёжный чемпионат мира 2022 года начинается в воскресенье, 26 декабря. Сборные Канады и России начнут турнир 27 декабря. Подопечные Сергея Зубова сыграют с командой Швеции (0:30 мск), канадцы встретятся с Чехией (3:00 мск).

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