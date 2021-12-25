Установивший несколько рекордов в «Барысе» хоккеист может вернуться

«У казахского клуба как раз никаких проблем с деньгами нет. Да и недавно “Барыс” сбросил в ЦСКА ультрадорогого Даррена Дица, освободив место для новичков. Денежную компенсацию, по слухам, могли использовать для покупки Лукаша Радила из “Динамо”, но его, вроде как, не собираются продавать.



И более реальным выглядит другой слух, который недавно прошел по телеграм-каналам — возвращение Андре Петерссона. Швед провел свои лучшие сезоны как раз в Астане, хотя это было еще при Андрее Скабелке, который увез своего любимца в Ярославль. После отъезда домой Фрэттина как раз освободилось место в первом звене, а в Казахстане явно не хотят пропускать плей-офф с их-то затратами», — пишет автор «Чемпионата».