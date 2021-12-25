Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Ак Барс
Северсталь
33
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Металлург
35
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
Торпедо
63
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Спартак
23
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Барыс
42
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Автомобилист
42
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
СКА
34
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Нефтехимик
Б
32
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Локомотив
24
Все события
Фоторепортажи
22В чем российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Пекине?
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
15:47 (мск), источник: Sports.Ru

Минское «Динамо» объявило о подписании Либора Гудачека. Он начинал сезон в «Нефтехимике»

Минское «Динамо» подтвердило подписание контракта с форвардом Либором Гудачеком.

Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Sports.Ru

В середине октября с 31-летним словаком расторг соглашение «Нефтехимик», после чего он начал выступать за «Лугано».

В нынешнем чемпионате КХЛ Гудачек набрал 3 (0+3) очка в 11 матчах. За «Лугано» нападающий успел сыграть 10 матчей и забросил 8 шайб.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь