Минское «Динамо» объявило о подписании Либора Гудачека. Он начинал сезон в «Нефтехимике»
Минское «Динамо» подтвердило подписание контракта с форвардом Либором Гудачеком.
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Минское «Динамо» подтвердило подписание контракта с форвардом Либором Гудачеком.
В середине октября с 31-летним словаком расторг соглашение «Нефтехимик», после чего он начал выступать за «Лугано».
В нынешнем чемпионате КХЛ Гудачек набрал 3 (0+3) очка в 11 матчах. За «Лугано» нападающий успел сыграть 10 матчей и забросил 8 шайб.