СКА взял реванш у «Сибири» за поражение в Санкт-Петербурге

В составе команды с берегов Невы три очка набрал Антон Бурдасов. Он забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. По голу забили его партнёры по команде Леонид Комаров, Антон Бурдасов и Михаил Воробьёв. У хозяев отличились Ник Шор, Юрки Йокипакка и Никита Сетдиков.