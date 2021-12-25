СКА взял реванш у «Сибири» за поражение в Санкт-Петербурге
Петербургский СКА на выезде победил новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
СКА
СибирьКХЛ: таблица и календарь
Петербургский СКА на выезде победил новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
В составе команды с берегов Невы три очка набрал Антон Бурдасов. Он забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. По голу забили его партнёры по команде Леонид Комаров, Антон Бурдасов и Михаил Воробьёв. У хозяев отличились Ник Шор, Юрки Йокипакка и Никита Сетдиков.
Подопечные Валерия Брагина взяли у «Сибири» реванш за поражение в середине ноября. Тогда СКА проиграл соперникам со счётом 1:2.
СКА набрал 60 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Сибирь» с 48 баллами осталась на шестой позиции на востоке.