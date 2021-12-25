Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Ак Барс
Северсталь
33
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Металлург
35
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
Торпедо
63
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Спартак
23
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Барыс
42
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Автомобилист
42
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
СКА
34
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Нефтехимик
Б
32
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Локомотив
24
Все события
Фоторепортажи
22В чем российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Пекине?
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
18:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Трактор» обыграл «Барыс» и сравнялся с лидирующим на Востоке «Металлургом»

Сегодня, 25 декабря, в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» местный «Трактор» принимал нурсултанский «Барыс» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Трактор
БарысКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Трактор"
Читайте также
«Салават Юлаев» победил «Автомобилист» в матче КХЛ

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1).

На 9-й минуте Никита Тертышный открыл счёт в матче с передач Игоря Исаева и Ника Бэйлена, на 10-й Лукаш Седлак отличился после пасов Ника Бэйлена и Теэму Пулккинена, а на 35-й Седлак оформил дубль. Его ассистентами стали Бэйлен и Томаш Гика.

На 38-й минуте Якоб Берглунд отыграл одну шайбу гостей после паса Кирилла Савицкого, на 41-й Антон Сагадеев забил второй гол «Барыса». Ему помогли отличиться Томаш Юрчо и Джо Морроу. На 59-й минуте Теэму Пулккинен забросил четвёртую шайбу хозяев.

Таким образом, «Трактор» набрал 63 очка и сравнялся с лидирующим в Восточной конференции «Металлургом», который в эти минуты проводит свой матч.

Трактор
4:2
2:0, 1:1, 1:1
Барыс
 Навка сообщила о состоянии избитого фигуриста Соловьёва!
Названы секретные способы быстро похудеть!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь