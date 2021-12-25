«Салават Юлаев» победил «Автомобилист» в матче КХЛ
Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Салават Юлаев
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Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в столице Башкирии завершилась со счетом 4:2 (4:1, 0:0, 0:1).
В составе победителей отличились Александр Кадейкин (1-я минута), Данил Башкиров (14), Маркус Гранлунд (16) и Павел Коледов (18).
У гостей шайбы забросили Станислав Бочаров (12) и Патрис Кормье (43).
Для «Автомобилиста» это поражение стало четвертым кряду в регулярном чемпионате.
В следующем матче «Салават Юлаев» 27 декабря на выезде сыграет с новосибирской «Сибирью», а «Автомобилист» в Нур-Султане встретится с «Барысом».