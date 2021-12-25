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18:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Салават Юлаев» победил «Автомобилист» в матче КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Салават Юлаев
АвтомобилистКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Салават Юлаев"

Встреча в столице Башкирии завершилась со счетом 4:2 (4:1, 0:0, 0:1).

В составе победителей отличились Александр Кадейкин (1-я минута), Данил Башкиров (14), Маркус Гранлунд (16) и Павел Коледов (18).

У гостей шайбы забросили Станислав Бочаров (12) и Патрис Кормье (43).

Для «Автомобилиста» это поражение стало четвертым кряду в регулярном чемпионате.

В следующем матче «Салават Юлаев» 27 декабря на выезде сыграет с новосибирской «Сибирью», а «Автомобилист» в Нур-Султане встретится с «Барысом».

Салават Юлаев
4:2
4:1, 0:0, 0:1
Автомобилист
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