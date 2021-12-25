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20:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Металлург» обыграл «Витязь» и снова вышел в единоличные лидеры на Востоке

Сегодня, 25 декабря, в Подольске на арене «Витязь» местный «Витязь» принимал магнитогорский «Металлург» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Витязь
МеталлургКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Металлург" Магнитогорск

Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (3:1, 0:1, 2:1).

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На 6-й минуте Семён Кошелев вывел гостей вперёд после передач Максима Карпова и Дениса Зернова, на 9-й минуте при игре в меньшинстве Фёдор Малыхин сравнял счёт после паса Степана Старкова, а через 24 секунды Никита Коростелёв всё же реализовал преимущество в лишнего игрока, забив после паса Николая Голдобина. Ещё одну шайбу в первом периоде забросил Архип Николенко с передачи Павла Акользина.

На 27-й минуте Нико Оямяки отыграл одну шайбу подмосковной команды — ему помог Игорь Головков, на 42-й Даниэль Одетт сравнял счёт после паса Евгения Лисовца. На 51-й минуте Филипп Майе вновь вывел «Металлург» вперёд после передач Николая Голдобина и Брендана Лайпсика. На 60-й минуте Андрей Чибисов забросил пятую шайбу гостей броском в пустые ворота.

Таким образом, «Металлург» набрал 65 очков после 42 игр и вновь вышел в единоличные лидеры таблицы Восточной конференции.

Витязь
3:5
1:3, 1:0, 1:2
Металлург
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