«Металлург» обыграл «Витязь» и снова вышел в единоличные лидеры на Востоке

На 6-й минуте Семён Кошелев вывел гостей вперёд после передач Максима Карпова и Дениса Зернова, на 9-й минуте при игре в меньшинстве Фёдор Малыхин сравнял счёт после паса Степана Старкова, а через 24 секунды Никита Коростелёв всё же реализовал преимущество в лишнего игрока, забив после паса Николая Голдобина. Ещё одну шайбу в первом периоде забросил Архип Николенко с передачи Павла Акользина.