«Сочи» забросил две шайбы в третьем периоде, но все равно уступил «Спартаку»

На 13-й минуте Александр Никишин открыл счёт в матче после передачи Александра Хохлачёва, на 26-й Илья Баранов увеличил преимущество спартаковцев, а на 29-й Иван Дроздов забросил третью шайбу красно-белых. Ему ассистировали Эмиль Петтерссон и Семён Ручкин.