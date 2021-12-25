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20:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Северсталь» в овертайме обыграла «Ак Барс» и прервала пятиматчевую серию поражений

Сегодня, 25 декабря, в Казани на «Татнефть-Арене» местный «Ак Барс» принимал «Северсталь» из Череповца в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Северсталь
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Источник: ХК "Ак Барс"
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Встреча завершилась победой гостей после овертайма со счётом 4:3 (2:0, 1:3, 0:0, 1:0).

На 5-й минуте Давид Думбадзе открыл счёт в матче с передач Никиты Хлыстова и Руслана Абросимова, на 12-й минуте Егор Морозов увеличил преимущество гостей, забросив после паса Адама Лишки.

На 23-й минуте Дмитрий Кагарлицкий отыграл одну шайбу хозяев — ему ассистировали Михаил Глухов и Никита Лямкин, а на 27-й Владислав Кодола вновь увеличил преимущество гостей.

На 28-й минуте Кирилл Петров вновь сократил отставание казанцев в счёте после пасов Даниила Тарасова и Стивена Кэмпфера. На 35-й Кэмпфер сравнял счёт после передач Дмитрия Кагарлицкого и Пера Линдхольма.

В овертайме победную шайбу гостей забросил Давид Думбадзе, оформив дубль.

Таким образом, «Северсталь» прервала пятиматчевую серию поражений.

Ак Барс
3:4ОТ
0:2, 3:1, 0:0
Северсталь
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