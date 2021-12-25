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20:40 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» обыграло «Торпедо». Шипачев преодолел рубеж в 800 очков в КХЛ

Бело-голубые одержали победу со счетом 6:3.

Динамо М
ТорпедоКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 6:3 обыграло нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве в присутствии 2 850 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Богдан Якимов (15-я минута), Артем Федоров (15), Вадим Шипачев (23, 60), Иван Игумнов (34) и Оскар Линдберг (35). У «Торпедо» отличились Энди Миле (1), Кенни Агостино (27) и Николай Демидов (40).

34-летний Шипачев набрал 801 (259 заброшенных шайб + 542 результативные передачи) очко в КХЛ за карьеру, став вторым хоккеистом в истории лиги, преодолевшим рубеж в 800 набранных очков. Первое место в списке бомбардиров лиги занимает Сергей Мозякин, в его активе 928 (419+509) очков. Капитан «Динамо» является лидером списка бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата, на его счету стало 61 (24+37) очко в 42 матчах.

«Динамо» набрало 59 очков после 42 игр и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 46 очками после 42 встреч располагается на девятой строчке. В следующем матче «Динамо» 28 декабря в гостях сыграет с московским ЦСКА, а «Торпедо» днем ранее примет московский «Спартак».

Динамо М
6:3
2:1, 3:2, 1:0
Торпедо
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