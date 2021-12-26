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16:31 (мск), источник: Sports.Ru

ЦСКА сыграет с минским «Динамо» в ретроформе 1980-х

ЦСКА проведет сегодняшний матч регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» в ретроформе.

ЦСКА
Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«На матч с минским “Динамо” игроки ЦСКА выйдут в ретроформе, приуроченной к юбилею армейского клуба! Основой для альтернативного комплекта послужила форма ЦСКА образца 1980-х годов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что впервые в подобной форме игроки ЦСКА вышли на лед 27 декабря 1979 года в матче против «Рейнджерс» в рамках серии игр с клубами НХЛ.

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