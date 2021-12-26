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19:49 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» уступили ЦСКА со счетом 4:6 (2:1, 1:3, 1:2) в заключительном матче предновогодней выездной серии чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

ЦСКА
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Сегодняшняя игра в Москве началась для минчан неудачно — уже на исходе 3-й минуты они пропустили шайбу после броска Матвея Гуськова. Однако гости недолго были в роли догоняющих — на 9-й минуте Сергей Сапего сравнял результат, а потом Илья Усов вывел динамовцев вперед.

Сразу после перерыва соперники пошли в атаку и сначала шведский форвард армейцев Лукас Валльмарк во второй раз поразил ворота Алексея Колосова, потом Илья Усов забросил свою вторую шайбу, затем Артем Блажиевский восстановил паритет, а за 30 секунд до окончания второго периода Павел Карнаухов сделал счет 4:3 в пользу ЦСКА.

В заключительной трети матча преимуществом владели хозяева площадки и на 10-й минуте Даррен Диц забросил пятую шайбу, воспользовавшись удалением Александра Суворова. Гости не сдавались, провели много опасных атак, за 3 минуты до финальной сирены заменили вратаря шестым полевым игроком и Маттиас Теденбю сократил разрыв до минимума, но тут же Владислав Каменев поразил пустые ворота динамовцев, установив окончательный результат.

После 43 проведенных встреч в активе минского «Динамо» осталось 48 очков, и они находятся на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. Свой следующий поединок «зубры» проведут 29 декабря на льду «Минск-Арены» против магнитогорского «Металлурга».

ЦСКА
6:4
1:2, 3:1, 2:1
Динамо Мн
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