Хоккеисты минского «Динамо» проиграли ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

Сегодняшняя игра в Москве началась для минчан неудачно — уже на исходе 3-й минуты они пропустили шайбу после броска Матвея Гуськова. Однако гости недолго были в роли догоняющих — на 9-й минуте Сергей Сапего сравнял результат, а потом Илья Усов вывел динамовцев вперед.

Сразу после перерыва соперники пошли в атаку и сначала шведский форвард армейцев Лукас Валльмарк во второй раз поразил ворота Алексея Колосова, потом Илья Усов забросил свою вторую шайбу, затем Артем Блажиевский восстановил паритет, а за 30 секунд до окончания второго периода Павел Карнаухов сделал счет 4:3 в пользу ЦСКА.

В заключительной трети матча преимуществом владели хозяева площадки и на 10-й минуте Даррен Диц забросил пятую шайбу, воспользовавшись удалением Александра Суворова. Гости не сдавались, провели много опасных атак, за 3 минуты до финальной сирены заменили вратаря шестым полевым игроком и Маттиас Теденбю сократил разрыв до минимума, но тут же Владислав Каменев поразил пустые ворота динамовцев, установив окончательный результат.