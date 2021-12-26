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20:05 (мск), источник: Vesti.kz

Даррен Диц забросил первую шайбу за ЦСКА

Защитник сборной Казахстана Даррен Диц забросил свою первую шайбу в московском ЦСКА после ухода из «Барыса», сообщает корреспондент Vesti.kz.

ЦСКА
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Уроженец Канады помог своей новой команде одержать домашнюю победу над минским «Динамо».

Армейцы выиграли со счетом 6:4. Диц отличился на 50-й минуте в большинстве, это был пятый гол его команды в ворота соперника.

Напомним, «Барыс» объявил о продаже Дица, самого дорогого хоккеиста КХЛ, 17 декабря. Он выступал за казахстанский клуб с 2017 года. За это время защитник провел 269 матчей в КХЛ, в которых набрал 174 (67+107) очка.

ЦСКА
6:4
1:2, 3:1, 2:1
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