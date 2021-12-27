Канадский хоккеист ЦСКА назвал шокировавшую его в Москве вещь

Хоккеист заявил, что его шокировали столичные пробки. «Я такого не видел в жизни, но буду привыкать. Но я только что приехал в квартиру в Москве, это здорово», — подчеркнул он. Диц добавил, что партнеры по команде помогают ему адаптироваться, поэтому он может чувствовать себя комфортно и показывать свою игру.

В ноябре 2020 года Диц назвал главный стереотип о россиянах. Он заявил, что за рубежом россиян считают грубыми и жесткими. По мнению спортсмена, это связано со звучанием русского языка.