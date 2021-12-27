СКА впервые с 2007 года проиграл «Амуру» на выезде

Хоккей КХЛ 2021-2022 Неделя 17, 27.12.2021, 12:00 Амур 3 СКА 2

Встреча в Хабаровске в понедельник завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0).

В составе победителей отличились Глеб Зырянов (19-я минута), Александр Горшков (54) и Сергей Терещенко (55), набравший 100-е очко в КХЛ.

У СКА шайбы забросили Андрей Кузьменко (18) и Антон Бурдасов (30).

«Амур» не обыгрывал СКА на своей площадке с октября 2007 года (в предыдущий раз это случилось в рамках Суперлиги). Хабаровский клуб не мог победить СКА на протяжении 11 матчей до этого с учетом домашних и гостевых игр.

«Амур» прервал серию из пяти поражений в регулярном чемпионате, команда набрала 40 очков в 45 матчах и поднялась на девятую позицию на Востоке. Хоккеисты СКА не смогли одержать четвертую победу подряд, петербургский клуб с 60 очками в 43 играх продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем матче СКА 29 декабря на выезде сыграет с владивостокским «Адмиралом», «Амур» нанесет визит во Владивосток 3 января.