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15:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СКА впервые с 2007 года проиграл «Амуру» на выезде

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Петербургский СКА проиграл хабаровскому «Амуру» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: Официальный сайт ХК СКА
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Неделя 17, 27.12.2021, 12:00

Амур3СКА2

Встреча в Хабаровске в понедельник завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0).

В составе победителей отличились Глеб Зырянов (19-я минута), Александр Горшков (54) и Сергей Терещенко (55), набравший 100-е очко в КХЛ.

У СКА шайбы забросили Андрей Кузьменко (18) и Антон Бурдасов (30).

«Амур» не обыгрывал СКА на своей площадке с октября 2007 года (в предыдущий раз это случилось в рамках Суперлиги). Хабаровский клуб не мог победить СКА на протяжении 11 матчей до этого с учетом домашних и гостевых игр.

«Амур» прервал серию из пяти поражений в регулярном чемпионате, команда набрала 40 очков в 45 матчах и поднялась на девятую позицию на Востоке. Хоккеисты СКА не смогли одержать четвертую победу подряд, петербургский клуб с 60 очками в 43 играх продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем матче СКА 29 декабря на выезде сыграет с владивостокским «Адмиралом», «Амур» нанесет визит во Владивосток 3 января.

В другом матче дня нижнекамский «Нефтехимик» на выезде переиграл «Адмирал» со счетом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).

Адмирал
2:4
1:1, 1:1, 0:2
Нефтехимик
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