«Салават Юлаев» проиграл «Сибири» в овертайме

В составе уфимского клуба заброшенными шайбами отметились Николай Кулемин и Михаил Науменков. Новосибирцы ответили голами Валентина Пьянова и Евгения Чесалина.

В основное время команды не выявили победителя, в овертайме сильнее оказались хозяева площадки, отличился Ник Шор.

«Салават» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 57 очков в 43 играх. Новосибирский клуб располагается на шестом месте Востока с 50 очками после 43 встреч.