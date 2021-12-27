«Салават Юлаев» проиграл «Сибири» в овертайме
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» проиграл «Сибири» в Новосибирске со счетом 2:3 (ОТ).
Салават Юлаев
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» проиграл «Сибири» в Новосибирске со счетом 2:3 (ОТ).
В составе уфимского клуба заброшенными шайбами отметились Николай Кулемин и Михаил Науменков. Новосибирцы ответили голами Валентина Пьянова и Евгения Чесалина.
В основное время команды не выявили победителя, в овертайме сильнее оказались хозяева площадки, отличился Ник Шор.
«Салават» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 57 очков в 43 играх. Новосибирский клуб располагается на шестом месте Востока с 50 очками после 43 встреч.
29 декабря уфимцы проведут матч против «Барыса» в 18:30 по московскому времени.