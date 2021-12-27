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19:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» вырвал победу у прямого конкурента за выход в Кубок Гагарина

ХК «Барыс» одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz. Сегодня, 27 декабря, в Нур-Султане подопечные Юрия Михайлиса принимали прямого конкурента за место в плей-офф — екатеринбургский «Автомобилист».

Барыс
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Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, которые оформили победу по буллитам.

В первом периоде команды обменялись быстрыми голами. На четвертой минуте Никита Михайлис с передачи Кертиса Волка и Егора Шалапова открыл счет, а на восьмой сравнял Стефан Да Коста.

На 16-й Волк, которому ассистировали Михайлис и Якоб Лилья, вывел «Барыс» вперед, но в самой концовке второго периода Анатолий Голышев отличился в меньшинстве, сделав 2:2. Этот счет продержался до окончания основного времени.

Овертайм команды провели без голов. В итоге победителя выявляли в серии послематчевых бросков, где точнее оказались хоккеисты «Барыса».

«Барыс» идет на восьмом месте Восточной конференции, набрав 42 очка в 43-х матчах. «Автобилист» же располагается на девятом месте, имея на два очка меньше при таком же количестве игр.

Следующие матчи казахстанский клуб также проведет на своей арене — 29 декабря против «Салавата Юлаева», 3 января против рижского «Динамо» и 5 января против магнитогорского «Металлурга».

Барыс
3:2Б
2:1, 0:1, 0:0, 0:0
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