«Барыс» вырвал победу у прямого конкурента за выход в Кубок Гагарина

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, которые оформили победу по буллитам.

В первом периоде команды обменялись быстрыми голами. На четвертой минуте Никита Михайлис с передачи Кертиса Волка и Егора Шалапова открыл счет, а на восьмой сравнял Стефан Да Коста.

На 16-й Волк, которому ассистировали Михайлис и Якоб Лилья, вывел «Барыс» вперед, но в самой концовке второго периода Анатолий Голышев отличился в меньшинстве, сделав 2:2. Этот счет продержался до окончания основного времени.

Овертайм команды провели без голов. В итоге победителя выявляли в серии послематчевых бросков, где точнее оказались хоккеисты «Барыса».

«Барыс» идет на восьмом месте Восточной конференции, набрав 42 очка в 43-х матчах. «Автобилист» же располагается на девятом месте, имея на два очка меньше при таком же количестве игр.