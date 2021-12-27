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21:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Много было провалов». Михайлису не понравилась победа «Барыса» над конкурентом за место в плей-офф

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис, комментируя победу над «Автомобилистом», отметил вклад болельщиков, сообщается на сайте клуба. При этом он подчеркнул, что лично ему матч не понравился.

Барыс
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— Спасибо нашим болельщикам, которые на протяжении всей игры поддерживали наших ребят. Команда это чувствовала. Она старалась играть агрессивно с первых смен. Наверное, матч понравился зрителям, но не мне. Много было провалов. Хотели забить, укрепить счет. Хотя мы старались строго действовать в обороне, качественно, без ошибок.

— Если бы интересней играли в большинстве, закончили бы в основное время?

— Да, конечно, у нас было достаточно большинства, чтобы реализовать моменты. Не хватило той агрессии, которая должна быть в большинстве. Надо прилагать максимум усилий и очень много бросать. Конечно, нужно выводить партнеров на ударную позицию.

— Связку Никиты Михайлиса и Кертиса Волка прорвало сегодня. Как-то их мотивируете?

— Да, их тройка на протяжении всего сезона очень здорово выглядела. У них своя химия. Знают друг друга наизусть. Четыре игры не забивали и очень сильно переживали по этому поводу. Напряжение было, где-то надо было их раскрепостить. Сегодня у них очень здорово получалось.

Напомним, «Барыс» в Нур-Султане по буллитам со счетом 3:2 обыграл «Автомобилист», который является его конкурентом за выход в Кубок Гагарина.

Барыс
3:2Б
2:1, 0:1, 0:0, 0:0
Автомобилист
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