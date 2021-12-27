«Спартак» обыграл «Торпедо» в гостевом матче КХЛ в ретростиле

Заброшенным шайбами в составе победителей отметились Иван Дроздов (15-я минута), Дмитрий Кугрышев (49) и Александр Хохлачев (60). В составе «Торпедо» отличился Кен Агостино (21). Победный гол «Спартак» забил после ошибки вратаря «Торпедо» Петра Кочеткова — голкипер выронил шайбу, а Кугрышев отправил ее в пустые ворота.
Хоккеисты нижегородского клуба вышли на матч в ретроформе образца 1961 года, когда «Торпедо» завоевало серебряные медали чемпионата СССР под руководством заслуженного тренера РСФСР и Украины Дмитрия Богинова. Перед матчем состоялась торжественная церемония, посвященная памяти Богинова, под своды КРК «Нагорный» был поднят его именной стяг. В ретроформе «Торпедо» присутствует зеленая полоса, притом, что в сезоне-1960/61 команда играла в форме и с красной полосой.
Богинов возглавил «Торпедо» в 1955 году, когда команда занимала последнее место в чемпионате СССР. В сезоне-1960/61 «Торпедо» стало первым клубом не из Москвы, завоевавшим медали национального первенства. В том же сезоне команда дошла до финала Кубка СССР. Богинов проработал в «Торпедо» до 1963 года, после чего возглавил только что созданное киевское «Динамо». Созданная им с нуля команда за пять лет из второй лиги чемпионата СССР вышла в высшую, где в 1968 году заняла девятое место. Также он возглавлял «Автомобилист», «Локомотив» и тольяттинское «Торпедо», которое при нем в 1978 году заняло третье место во второй лиге. Богинов возглавлял Федерацию хоккея РСФСР с 1979 по 1987 год.
На игре, в частности, присутствовали супруга серебряного призера чемпионата СССР 1961 года, бывшего главного тренера «Торпедо» Игоря Чистовского, а также выступавшие за «Торпедо» чемпион мира и Европы (1975, 1978), обладатель Кубка Вызова 1979 года Юрий Федоров и многолетний капитан команды Михаил Пресняков, отпраздновавший в этом году 70-летний юбилей заслуженный тренер России Александр Кокурин.
«Спартак» одержал третью победу подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко в 44 матчах. «Торпедо» располагается на девятой строчке с 46 очками в 43 встречах. «Спартак» в следующем матче 29 декабря на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом», а «Торпедо» днем позже примет рижское «Динамо».
Результаты других матчей дня
Нижнекамский «Нефтехимик» в гостях обыграл «Адмирал» из Владивостока со счетом 4:2, новосибирская «Сибирь» в овертайме выиграла у уфимского «Салавата Юлаева» (3:2 ОТ), казахстанский «Барыс» дома оказался сильнее «Автомобилиста» из Екатеринбурга (3:2 Б), казанский «Ак Барс» в овертайме нанес поражение магнитогорскому «Металлургу» (4:3 ОТ).