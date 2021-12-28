Московское «Динамо» победило ЦСКА в матче КХЛ, отыгравшись с 1:3 в третьем периоде

Заброшенными шайбами в составе армейцев отметились Клас Дальбек (26-я минута), Михаил Григоренко (38) и Максим Соркин (50), у бело-голубых отличились Оскар Линдберг (32, 55), Станислав Галиев (52) и Андрей Педан (58).

Хоккеист ЦСКА Сергей Плотников провел 700-й матч в КХЛ, ранее в лиге он выступал за магнитогорский «Металлург», хабаровский «Амур», петербургский СКА и ярославский «Локомотив». В 2017 году он стал обладателем Кубка Гагарина.

«Динамо» вышло в лидеры турнирной таблицы Западной конференции, набрав 61 очко в 43 играх. ЦСКА занимает четвертую позицию с 58 очками в 43 матчах.