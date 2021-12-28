Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
00:30
Швейцария U20
США U20
10
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Монреаль
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
03:00
Австрия U20
Канада U20
Хоккей. КХЛ
28.12
Динамо Р
Авангард
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Коламбус
Хоккей. КХЛ
28.12
Йокерит
Куньлунь
71
Хоккей. КХЛ
28.12
Сочи
Трактор
24
Хоккей. КХЛ
28.12
ЦСКА
Динамо М
34
Хоккей. КХЛ
28.12
Северсталь
Витязь
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Вегас
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Аризона
Все события
Фоторепортажи
30Лучшие спортивные фото года
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
28 декабря, источник: ТАСС

Московское «Динамо» победило ЦСКА в матче КХЛ, отыгравшись с 1:3 в третьем периоде

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло столичный ЦСКА со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

ЦСКА
Динамо МКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе армейцев отметились Клас Дальбек (26-я минута), Михаил Григоренко (38) и Максим Соркин (50), у бело-голубых отличились Оскар Линдберг (32, 55), Станислав Галиев (52) и Андрей Педан (58).

Хоккеист ЦСКА Сергей Плотников провел 700-й матч в КХЛ, ранее в лиге он выступал за магнитогорский «Металлург», хабаровский «Амур», петербургский СКА и ярославский «Локомотив». В 2017 году он стал обладателем Кубка Гагарина.

«Динамо» вышло в лидеры турнирной таблицы Западной конференции, набрав 61 очко в 43 играх. ЦСКА занимает четвертую позицию с 58 очками в 43 матчах.

В следующем матче ЦСКА встретится дома с хельсинским «Йокеритом» 30 декабря. «Динамо» в этот же день на выезде сыграет с череповецкой «Северсталью».

ЦСКА
3:4
0:0, 2:1, 1:3
Динамо М
 Туктамышева стала второй, и с трудом можно представить, чего ей это стоило
Российские гандболистки достойно сыграли на странном чемпионате мира
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь